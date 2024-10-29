УМВД: житель Гусева повесил собаку соседа, возбуждено дело

В Гусеве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель» в отношении 42-летнего жителя пос. Каспийское, который повесил собаку своего соседа. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что подозреваемый решил расправиться с беспородной собакой соседа, которая, с его слов, забежала к нему во двор и стащила свежевыпотрошенную тушку птицы. Мужчина пришёл к соседу и предупредил его, что, если собака ещё раз появится на его территории, животному не поздоровится. Когда владелец дворняжки по кличке Джесси отлучился по делам, вернувшись, обнаружил её повешенной на яблоне в своём дворе.

Подозреваемый свою вину признал в полном объёме. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.