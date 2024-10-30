УМВД: в банке Калининграда гражданин Германии украл деньги 70-летней женщины (видео)

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В отношении гражданина Германии возбуждено уголовное дело за кражу денег в калининградском банке. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратилась 70-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что обратилась в банковское отделение на ул. Генерала Челнокова, чтобы открыть выгодный вклад под высокий процент. При передаче денег кассиру потерпевшая обнаружила пропажу 500 000 рублей. Правоохранители выяснили, что деньги пенсионерки похитил 40-летний гражданин Германии. Мужчина, который был следующим в очереди за потерпевшей, обнаружил наличные под выдвигающимся лотком для денег, куда их случайно поместила потерпевшая вместо самого лотка.

Сотрудники уголовного розыска в настоящее время выясняют судьбу похищенных денег. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Видео пресс-службы регионального УМВД

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