Зеленоградского фермера подозревают в жестоком обращении с животным

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Жителя посёлка Павлинино Зеленоградского района подозревают в жестоком обращении с животным, совершённом с применением садистских методов. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Как установили полицейские, получившие сигнал о жестоком обращении с бездомной собакой от местного жителя, подозреваемый привязал животное верёвкой к своему автомобилю и протащил в таком виде по дороге. В отделе полиции задержанный объяснил свой поступок желанием наказать собаку за то, что та якобы покалечила его ягнёнка.

Волонтёры доставили животное в ветеринарную клинику. Специалисты диагностировали у собаки множественные травмы.

Как уточняется, мужчине 60 лет, ранее он уже был судим, в настоящее время занимается фермерским хозяйством. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ.

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