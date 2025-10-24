МВД: жителя Зеленоградского р-на будут судить за жестокое обращение с животным (фото)

61-летнего жителя Зеленоградского района, который в октябре 2024 года привязал бездомную собаку к своему автомобилю и протащил её по дороге, будут судить за жестокое обращение с животным. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале УМВД России по Калининградской области в пятницу, 24 октября.
В отделе полиции задержанный объяснил свой поступок желанием наказать собаку по кличке Грета за то, что та якобы покалечила его ягнёнка.
Волонтёры доставили животное в ветеринарную клинику. Специалисты диагностировали у собаки множественные травмы.Уголовное дело с подписанным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ в отношении злоумышленника возбудили в октябре прошлого года.
Фото: телеграм-канал прокуратуры Калининградской области