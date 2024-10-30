СК: житель Калининграда обвиняется в изнасиловании 19-летней девушки

Калининградцу предъявлено обвинение в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ). В нетрезвом состоянии он напал на девушку в сквере. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, ночью 20 октября обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в сквере 70-летия Калининградской области напал на возвращавшуюся с работы 19-летнюю девушку и изнасиловал ее. В настоящее время фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы.