УМВД: в Калининграде сотрудница банка похитила со счёта пенсионерки 4,7 млн (видео)

Все новости по теме: Криминал

В Калининграде возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении 34-летней бывшей сотрудницы местного офиса банка. По версии следствия, используя служебное положение, она похитила со счёта пожилой клиентки 4,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что в период с августа 2022 по сентябрь 2023 гг. главный менеджер-операционист, войдя в доверие к 89-летней пенсионерке, убедила пожилую женщину оформить доверенность на распоряжение принадлежащими ей денежными средствами.

Злоумышленница обещала потерпевшей открыть вклады в других банках под более высокие проценты для увеличения прибыли, в качестве доказательства предоставив пенсионерке поддельные договоры. В результате она завладела денежными средствами в сумме 4 733 559 рублей и использовала их в личных целях.

Расследование продолжается, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Фото пресс-службы регионального УМВД

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter