УМВД: в Калининграде сотрудница банка похитила со счёта пенсионерки 4,7 млн (видео)

В Калининграде возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении 34-летней бывшей сотрудницы местного офиса банка. По версии следствия, используя служебное положение, она похитила со счёта пожилой клиентки 4,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что в период с августа 2022 по сентябрь 2023 гг. главный менеджер-операционист, войдя в доверие к 89-летней пенсионерке, убедила пожилую женщину оформить доверенность на распоряжение принадлежащими ей денежными средствами.

Злоумышленница обещала потерпевшей открыть вклады в других банках под более высокие проценты для увеличения прибыли, в качестве доказательства предоставив пенсионерке поддельные договоры. В результате она завладела денежными средствами в сумме 4 733 559 рублей и использовала их в личных целях.

Расследование продолжается, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы.