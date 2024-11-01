СК: гендиректор калининградской транспортной фирмы обвиняется во взяточничестве (видео)

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Гендиректору одной из транспортных компаний региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (передача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Знакомого фигуранта, 41-летнего калининградца, обвиняют в посредничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.

По версии следствия, в период с 10 августа по 20 сентября 2024 года, гендиректор компании-перевозчика, зная, что контролирующим органом выявлены административные правонарушения в его компании, предложил своему знакомому выступить посредником при передаче взяток заместителю начальника ведомства взамен на непривлечение к административной ответственности и ослабление контрольно-надзорных мероприятий. Общая сумма взятки, по данным следствия, должна была составить 4,2 млн рублей.

20 сентября 2024 года посредник передал в качестве взятки ранее полученные от обвиняемого денежные средства в сумме 150 тыс. рублей, оставив себе в качестве вознаграждения за услуги 50 тысяч. Указанные преступные действия пресечены УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время оба фигуранта задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение. По ходатайству следствия в отношении обоих обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы.

Видео со страницы «ВКонтакте» регионального СК

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