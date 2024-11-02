В Калининграде упавшие деревья повредили девять автомобилей

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В Калининграде упавшие деревья повредили девять автомобилей

В Калининграде из-за сильного ветра в пятницу упавшие деревья повредили девять автомобилей. Также деревья падали на провода, тротуары и дороги, сообщает пресс-служба администрации.

Зафиксировано падение дерева на четыре автомобиля на придомовой территории на ул. Невского, 241, на три автомобиля — на ул. Фрунзе, 66. Также повреждения получили машины на ул. Тельмана, 32, Донского, 17. На Советском проспекте, 68 и на ул. Каштановая аллея, 47 на автомобили упали ветки деревьев.

На ул. Невского, 105 дерево упало на провода уличного освещения, на Аральской, Новгородской, Мишина, Стекольной, Челнокова деревья падали на проезжие части дороги, на Московском проспекте — на тротуар. Кроме того, на ул. Курортной ветром дерево было повалено на торговый центр. «Ветки дерева убраны, повреждений нет», — сообщили в горадминистрации.



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