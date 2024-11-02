Калининградца признали виновным в покушении на мошенничество на миллион

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В Калининграде суд вынес обвинительный приговор 37-летнему местному жителю. Он признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ.

Зная о том, что СК расследует уголовное дело о коррупционном преступлении в отношении одной из жительниц региона, мужчина сообщил ей, что готов выступить посредником при передаче взятки в размере 1 млн рублей должностным лицам правоохранительных органов взамен на освобождение ее от уголовной ответственности. В действительности же деньги калининградец намеревался оставить себе. 16 июля 2024 года в Калининграде фигурант получил от женщины часть ранее оговоренной суммы в размере 500 тыс. рублей. Передача денежных средств проводилась под контролем сотрудников УФСБ в рамках оперативно-розыскных мероприятий. 

На стадии предварительного следствия и в суде мужчина в полном объеме признал вину в инкриминируемом преступлении. Приговором суда ему назначено 2 года колонии общего режима и штраф 50 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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