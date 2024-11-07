Прокуратура требует компенсацию для девочки, пострадавшей на детской площадке

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В Центральный районный суд обратился прокурор в интересах двухлетней девочки о компенсации морального вреда. Как сообщает пресс-служба Калининградского областного суда, 29 июля она получила травму на детской площадке, упав и ударившись о металлическую конструкцию, выступающую из земли.

У ребёнка диагностирована закрытая тупая травма лица, вывих зуба, который впоследствии был удалён, травмы предплечья, ушибленные раны слизистой нижней губы, зажившие рубцами и ссадина подбородка. В иске прокурора указано, что согласно проведённой проверке игровое оборудование на площадке находится в неудовлетворительном состоянии и доступ к нему не ограничен.

Прокурор требует взыскать у МКУ «Калининградская служба заказчика» компенсацию морального вреда в сумме 800 тыс. рублей в пользу ребёнка. Иск был принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 21 ноября 2024 года.


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