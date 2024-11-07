СК: в Калининграде перед судом предстанет тренер, избивший воспитанника

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Следственным комитетом России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего тренера-преподавателя спортивной школы спортивных единоборств, избившего своего воспитанника. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По версии следствия, 23 мая 2024 года обвиняемый, проводя тренировку по каратэ, остался недовольным выполнением упражнений 12-летним подопечным и избил ребёнка пластиковой трубой, нанеся ему не менее пяти ударов по ногам. Кроме того, тренер использовал нецензурную лексику, унизив мальчика перед другими спортсменами. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал и указал, что телесные повреждения образовались у ребёнка в ходе спаррингов во время тренировки, сообщает региональная прокуратура.

Мужчина обвиняется по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

«В ходе предварительного следствия допрошены потерпевший и свидетели, проведены проверки показаний на месте и очные ставки, получены заключения судебных экспертиз. Сбор доказательств завершён, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в следственном комитете.


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