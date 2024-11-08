Следком: опекун из Советска предстанет перед судом за истязание малолетней

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37-летняя жительница Советска предстанет перед судом по обвинению в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетней. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского следственного комитета в пятницу, 8 ноября.

По данным следствия, с августа 2023 года по конец января 2024 года обвиняемая, будучи опекуном 9-летней девочки, неоднократно заставляла выполнять ребёнка изнурительные физические упражнения, ограничивала её в питании, заставляла есть непригодную пищу, подвергала унижению, систематическим избиениям и оскорблениям. Свои действия женщина записывала на камеру телефона.

Также следствие установило, что в октябре 2023 года обвиняемая выставила ребёнка в лёгкой одежде на крышу пристройки, где оставила на длительное время при низкой температуре воздуха.

В ходе расследования допросили потерпевшую, свидетелей, провели проверки показаний на месте и очные ставки. Ребёнка забрали из семьи и организовали комплекс мер реабилитационного характера, чтобы минимизировать последствия причинённых девочке психологических травм.

Сейчас сбор доказательств завершили. Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направили в суд для рассмотрения по существу. Женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной или иной зависимости о виновного) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

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