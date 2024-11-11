В Калининграде главу стройфирмы подозревают в крупном мошенничестве

В Калининграде расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным правоохранителей, в 2022 году 59-летний директор строительной компании был признан банкротом, а через девять месяцев заключил договор займа на сумму 2,6 млн рублей. Информацию о том, что решением арбитражного суда он был признан несостоятельным, предприниматель скрыл. Денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности бизнесмена.