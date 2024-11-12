Калининградцу, поставившему на учёт мигрантов в сгоревшем доме, грозит срок

Жителю Калининграда, фиктивно поставившему на учёт иностранных граждан, грозит до трёх лет тюрьмы. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

«В ходе расследования установлено, что 55-летний мужчина за денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей фиктивно поставил на учёт по месту пребывания в жилом помещении на ул. Песочной в Светлогорске двух граждан Республики Узбекистан и одну гражданку Республики Киргизия. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник не мог предоставить квартиру для фактического проживания данным иностранным гражданам, так как дом по указанному адресу сгорел ещё в декабре 2006 года», — говорится в сообщении.

Мужчина признал свою вину в содеянном. После сбора необходимых доказательств уголовное дело направлено в Светлогорский городской суд для рассмотрения.