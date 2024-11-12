Жительница региона подала иск к цветочному питомнику из-за ожога кислотой

Жительница региона подала иск к цветочному питомнику из-за ожога кислотой
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Жительница Калининградской области подала иск к цветочному питомнику в Зеленоградский районный суд из-за ожога рук азотной кислотой. Химическое воздействие также ощутила на себе её несовершеннолетняя дочь. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл 8 мая 2023 года. В релизе говорится, что женщина приехала в питомник с ребёнком, набрала необходимое для себя количество тюльпанов, после чего ей потребовалось набрать для цветов воды. Сотрудник питомника указал ей на место, где находилась ёмкость с водой. Открыв кран, посетительница также помыла свои руки, после чего почувствовала жжение и боль. Её несовершеннолетней дочери жидкость попала на правое предплечье.

Из-за интенсивной боли в питомник вызвали медиков. Специалисты установили, что женщина с ребёнком получили химические ожоги азотной кислотой. Истица также отметила, что проходила амбулаторное и стационарное лечение долгое время. В релизе также подчёркивается, что женщина до сих пор испытывает сильную боль в руках.

«Ссылаясь на положения Гражданского кодекса РФ, просит взыскать <...> в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. Судебное заседание назначено на 25 ноября 2024 года», — сообщили в облсуде.

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