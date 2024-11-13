Пенсионерка из Зеленоградска перевела на «безопасный счёт» 14 млн рублей

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70-летняя жительница Зеленоградска стала жертвой телефонных мошенников и осталась без жилья. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что её квартира якобы была выставлена на продажу мошенниками, и, чтобы спасти недвижимое имущество и свои сбережения, ей срочно необходимо продать жильё и перевести все деньги на «безопасный» счет.

Пенсионерка продала свою квартиру в Зеленоградске за 6,5 млн рублей, перечислив все средства мошенникам. Также она перевела аферистам 8 млн рублей, которые у неё оставались после продажи жилплощади в г. Южно-Сахалинске. Эти деньги пенсионерка намеревалась использовать для покупки новой квартиры в Калининграде. В итоге её финансовые потери превысили 14,5 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.

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