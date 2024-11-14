В Калининграде у бизнесмена изъяли контрафактную табачную продукцию на 400 тысяч

В Калининграде возбуждено уголовное дело о незаконном обороте немаркированных табачных изделий на сумму более 400 тысяч рублей. Контрафактная продукция хранилась в торговом павильоне на ул. Батальной. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или продажа немаркированных табачных изделий, совершенные в крупном размере», возбуждено в отношении 60-летнего индивидуального предпринимателя. По данным следствия, в июле 2024 года подозреваемый приобрёл немаркированную табачную продукцию, которую стал незаконно хранить в целях сбыта в торговом павильоне на ул. Батальной. Всего из незаконного оборота изъято 2 899 пачек сигарет различных марок общей стоимостью свыше 400 тысяч рублей.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.