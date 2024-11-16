В ДТП в Гурьевском районе пострадал пятилетний ребёнок (фото)

Фото: пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции

В Гурьевском районе в пятницу, 15 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пятилетний ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

В 17:50 на 6 км + 300 м автодороги «Калининград-Голубево-Полевое» двигался автомобиль «Опель» под управлением 37-летнего водителя, который на прямом участке дороги при совершении поворота налево не убедился в безопасности манёвра, чем создал помеху в движении автомобилю «Тойота». 41-летний водитель «Тойоты» при обгоне вышеуказанного автомобиля не убедился в безопасности выполняемого манёвра, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

Два пассажира автомобиля «Опель» получили телесные повреждения. С места ДТП 5-летняя девочка была доставлена в Детскую областную больницу. 34-летняя пострадавшая самостоятельно обратилась в БСМП.