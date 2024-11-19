Калининградца обвиняют в хищении 13 млн при использовании «Пушкинской карты»

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21-летний житель Калининграда обвиняется в хищении бюджетных средств при участии в государственной программе «Пушкинская карта». Об этом сообщает пресс-служба СК России по Калининградской области во вторник, 19 ноября. 

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, чтобы похитить средства, выделяемые в рамках программы «Пушкинская карта» национального проекта «Культура», зарегистрировал на платформе «PRO.Культура.РФ» пять индивидуальных предпринимателей как организаторов культурных мероприятий на территории Калининградской области, а также разместил на указанной платформе сведения о проведении на территории региона экскурсионных программ. Затем фигурант, используя электронные банковские карты «Пушкинская карта», выпущенные оператором программы — АО «Почта Банк», обманывая работников банка и Министерства культуры России, похитил более 13 млн рублей путем организации массового приобретения билетов без цели проведения соответствующих культурных мероприятий.

Калининградца задержали, допросили в качестве подозреваемого и предъявили обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Молодой человек обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В жилище фигуранта и по месту регистрации индивидуальных предпринимателей, заявленных в качестве организаторов культурных мероприятий, провели обыски.

Расследование уголовного дела продолжается.

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