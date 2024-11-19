В калининградской гостинице мать и ребенок пострадали из-за газового баллончика

В Калининграде женщина и ребенок пострадали в результате разгерметизации туристического газового баллончика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«В Калининграде в гостинице „Маяк“ в одном из номеров при приготовления пищи на переносной конфорке произошла разгерметизация туристического газового баллончика со вспышкой без последующего горения. Разрушений нет. В результате вспышки газа женщина и ребенок 5 лет получили ожоги второй степени», — сообщили в ведомстве.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Фельдшер МЧС оказал первую помощь до приезда медиков. Затем пострадавших доставили в больницу.