При въезде в Калининград задержан житель ФРГ, подозреваемый в подготовке теракта

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ФСБ при въезде в Калининград задержала гражданина Германии, подозреваемого в подготовке теракта на объекте топливно-энергетического комплекса. По версии ФСБ, он также был причастен к подрыву газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте. Об этом пишет издание «Коммерсант».

По данным спецслужб, Николай Гайдук, 1967 года рождения, проживающий в Гамбурге, был задержан при въезде на территорию Калининградской области из Польши. В его машине Ford Focus с германскими регистрационными знаками было найдено 0,5 л жидкого взрывчатого вещества, пишет издание.

ФСБ заявила, что задание на совершение подрыва и компоненты СВУ господин Гайдук получил от гражданина Украины Александра Жорова, также живущего в Гамбурге. В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 1.1 ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ) УК РФ, он отправлен под арест.


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