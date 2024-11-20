Суд заключил под стражу жителя ФРГ, доставившего в регион взрывчатое вещество

57-летний гражданин Германии, который подозревается в перевозке взрывчатого вещества через границу на территорию Калининградской области, взят под стражу. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, 15 октября мужчина незаконно переместил в своем авто через польско-российскую границу пластиковую бутылку с диэтиленгликольдинитратом массой около 0,5 кг. Данная жидкость являющуюся взрывчатым веществом. При этом злоумышленник скрыл ёмкость от таможенного контроля. В отношении подозреваемого в возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ.

Следователь ходатайствовал о заключении мужчины под стражу, указав, что он подозревается в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Кроме того, регистрации и постоянного места жительства на территории Калининградской области он не имеет, является гражданином иностранного государства и может скрыться от органов следствия или суда, уничтожить предметы и следы преступления, оказать давление на свидетелей либо иным путем помешать производству по уголовному делу.

Подозреваемый и его защитник не возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого. Постановлением Центрального районного суда мужчина заключен под стражу до 16 декабря 2024 года. Постановление не было обжаловано и вступило в законную силу.

Напомним, в среду утром стало известно, что ФСБ при въезде в Калининград задержала гражданина Германии, подозреваемого в подготовке теракта на объекте топливно-энергетического комплекса. По версии ведомства, он также был причастен к подрыву газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте.