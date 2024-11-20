Калининградец потерял 2,5 млн, следуя советам анонимного «криптоэксперта»

Очередной калининградский пенсионер стал жертвой мошенников, лишившись 2, 5 млн рублей. Мужчина решил заработать на криптоинвестициях. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД,

63-летний калининградец рассказал полицейским, что ещё летом ему в мессенджере поступило предложение о дополнительном заработке в области криптоинвестиций. «Консультант» пообещал пенсионеру, что поможет быстро научиться «делать деньги» на инвестициях. В итоге потерпевший за два месяца перевел 2,5 млн рублей личных сбережений. Когда у пенсионера закончились деньги, эксперт пропал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают подозреваемых в совершении преступления.

В полиции вновь напоминают, что перед инвестированием в криптовалюту необходимо тщательно исследовать рынок и проконсультироваться с реальными финансовыми экспертами. Не следует доверять незнакомцам, предлагающим быструю прибыль.