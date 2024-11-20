Калининградец потерял 2,5 млн, следуя советам анонимного «криптоэксперта»

Все новости по теме: Криминал

Очередной калининградский пенсионер стал жертвой мошенников, лишившись 2, 5 млн рублей. Мужчина решил заработать на криптоинвестициях. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД,

63-летний калининградец рассказал полицейским, что ещё летом ему в мессенджере поступило предложение о дополнительном заработке в области криптоинвестиций. «Консультант» пообещал пенсионеру, что поможет быстро научиться «делать деньги» на инвестициях. В итоге потерпевший за два месяца перевел 2,5 млн рублей личных сбережений. Когда у пенсионера закончились деньги, эксперт пропал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают подозреваемых в совершении преступления.

В полиции вновь напоминают, что перед инвестированием в криптовалюту необходимо тщательно исследовать рынок и проконсультироваться с реальными финансовыми экспертами. Не следует доверять незнакомцам, предлагающим быструю прибыль.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter