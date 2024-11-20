Десять часов ожидания: попавшие в ДТП водители ждали наряд ГИБДД всю ночь

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В Калининграде попавшие в ДТП водители десять часов ждали наряд Госавтоинспекции. Как рассказал «Новому Калининграду» один из автомобилистов, ему пришлось провести в машине всю ночь. В ГИБДД сообщили, что предлагали водителям воспользоваться правом оформить документы самостоятельно, а также рассказали, что в городе на оформлении аварий работал один наряд. 

«ДТП произошло 17 ноября в 21:31 на улице Горького, 85. Я двигался за рулем автомобиля „Geely“ в сторону центра города и постарался избежать ямы, которая находилась в моей полосе. В этот момент водитель „Subaru“ выбрал небезопасную дистанцию, не справился с управлением, слегка зацепив меня», — сообщил собеседник портала. По его словам, после столкновения водитель Subaru обвинил его в происшествии.

«Я инициировал вызов в ГИБДД в 21:38 по номеру 112, где мне сообщили, что информация будет передана, и мне следует ждать. После пяти часов ожидания я повторно позвонил в 112 и в ГИБДД, где получил тот же ответ. В 5 утра я снова связался со 112 и ГИБДД, но моя просьба о помощи, как и предыдущие, не была удовлетворена. В 07:13 снова звонок в ГИБДД, сказали ждите. Минут через 15 приехали, — рассказал автомобилист. — В результате я ожидал прибытия сотрудников ГИБДД целых десять часов, провёл это время в машине, всю ночь оставался в состоянии стресса. Работаю я хирургом-стоматологом и вести приём в таком состоянии просто не мог».

По его словам, в ГИБДД водителям предложили воспользоваться пунктом 2.6.1 ПДД — самостоятельно зафиксировать положение транспортных средств. Однако второй автомобилист отказался и сказал, что будет ждать наряд ГИБДД.

В ГИБДД «Новому Калининграду» рассказали, что водителям действительно предлагали воспользоваться пунктом о самостоятельном оформлении ДТП. При этом в ведомстве отметили, что в эту ночь в Калининграде дежурил всего один наряд, который занимается оформлением ДТП, и он был задействован на аварии с пострадавшими.

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