СК: в Калининграде иностранец склонял 15-летнюю девушку к употреблению наркотиков

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В Калининграде иностранный гражданин признан виновным в незаконном обороте наркотических средств и склонении к потреблению наркотиков несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

«Следствием и судом установлено, что днём 19 сентября 2023 года в лесополосе в районе улицы Украинской в Калининграде фигурант склонил к потреблению наркотического средства „гашиш“ 15-летнюю знакомую. Наркотическое средство, предложенное девушке, фигурант обнаружил в тайнике-закладке на указанной местности», — говорится в сообщении.

Собранные следователями доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 33-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств) и п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего).

Приговором Ленинградского районного суда города Калининграда иностранцу назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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