В Калининграде на пешеходном переходе сбили подростка на самокате (видео)

В Калининграде на пешеходном переходе сбили подростка на самокате (видео)
Скриншот видео с камеры «Безопасного города»
Все новости по теме: ДТП

На ул. Гаражной в Калининграде сбили 14-летнюю девушку, пересекавшую пешеходный переход на электросамокате. ДТП произошло в районе 17 часов 19 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления ГАИ.

65-летний водитель автомобиля марки «Хендай» двигалась со стороны ул. Горького в направлении ул. Гаражной и при повороте налево допустила столкновение с электросамокатом. Девушка следовала по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Светофор, как видно на видео с камеры «Безопасного города», показывал зелёный сигнал.

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель СИМ (средство индивидуальной мобильности — прим. „Нового Калининграда“) получила телесные повреждения. Световозвращающие элементы у водителя СИМ отсутствовали», — сообщили в пресс-службе ГАИ.

Там также напомнили: согласно п. 24.8 ПДД, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter