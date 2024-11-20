В Калининграде на пешеходном переходе сбили подростка на самокате (видео)

На ул. Гаражной в Калининграде сбили 14-летнюю девушку, пересекавшую пешеходный переход на электросамокате. ДТП произошло в районе 17 часов 19 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления ГАИ.

65-летний водитель автомобиля марки «Хендай» двигалась со стороны ул. Горького в направлении ул. Гаражной и при повороте налево допустила столкновение с электросамокатом. Девушка следовала по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Светофор, как видно на видео с камеры «Безопасного города», показывал зелёный сигнал.

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель СИМ (средство индивидуальной мобильности — прим. „Нового Калининграда“) получила телесные повреждения. Световозвращающие элементы у водителя СИМ отсутствовали», — сообщили в пресс-службе ГАИ.

Там также напомнили: согласно п. 24.8 ПДД, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.