СК: житель Багратионовского района обвиняется в истязании 8-летней дочери

В отношении 39-летнего жителя Багратионовского района возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«По данным следствия, в ноябре 2024 обвиняемый систематически подвергал избиению свою 8-летнюю дочь как руками, так и кожаным ремнем, причиняя девочке физическую боль. <...>В настоящее фигурант задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. Следствие намеревается ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Девочка изъята из семьи и помещена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в СК, преступление было выявлено и задокументировано инспекторами по делам несовершеннолетних МО МВД России "Багратионовский".По уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.