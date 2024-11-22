Подозреваемого в истязании дочери жителя области отправили в СИЗО

Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

39-летнего жителя Багратионовского района, подозреваемого в издевательствах над 8-летней дочерью, отправили в следственный изолятор. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

«Только что Багратионовским районным судом Калининградской области удовлетворено ходатайство следователя Гурьевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 39-летнему местному жителю, обвиняемому в истязании собственной дочери. Фигурант водворен в следственный изолятор до 19 января 2025 года», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). По данным следствия, в ноябре 2024 обвиняемый систематически подвергал избиению свою 8-летнюю дочь как руками, так и кожаным ремнём, причиняя ребёнку физическую боль. Девочка изъята из семьи и помещена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Как уточнили в СК, преступление было выявлено и задокументировано инспекторами по делам несовершеннолетних МО МВД России «Багратионовский». Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter