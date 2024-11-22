Подозреваемого в истязании дочери жителя области отправили в СИЗО

39-летнего жителя Багратионовского района, подозреваемого в издевательствах над 8-летней дочерью, отправили в следственный изолятор. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

«Только что Багратионовским районным судом Калининградской области удовлетворено ходатайство следователя Гурьевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 39-летнему местному жителю, обвиняемому в истязании собственной дочери. Фигурант водворен в следственный изолятор до 19 января 2025 года», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). По данным следствия, в ноябре 2024 обвиняемый систематически подвергал избиению свою 8-летнюю дочь как руками, так и кожаным ремнём, причиняя ребёнку физическую боль. Девочка изъята из семьи и помещена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Как уточнили в СК, преступление было выявлено и задокументировано инспекторами по делам несовершеннолетних МО МВД России «Багратионовский». Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.