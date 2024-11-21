Суд взыскал с телефонных мошенников деньги, украденные у пенсионерки

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Суд взыскал с телефонных мошенников 270 тыс. рублей, которые они украли у 96-летней пенсионерки из Правдинского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июле 2023 года неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили женщину передать «курьеру» 270 тыс. рублей для прекращения уголовного преследования в отношении родственника по факту мнимого ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что банковский счет, на который «курьер» перевёл часть денег в размере 252 тыс. рублей, принадлежит жителю Подмосковья. 

Прокурор Правдинского района обратился в Видновский городской суд Московской области о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения. Судом исковые требования удовлетворены в полном объёме. Кроме того, с «курьера» были взысканы 18 тыс. рублей, которые он оставил себе в качестве вознаграждения. Ему также назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.


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