Суд взыскал с телефонных мошенников деньги, украденные у пенсионерки

Суд взыскал с телефонных мошенников 270 тыс. рублей, которые они украли у 96-летней пенсионерки из Правдинского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июле 2023 года неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили женщину передать «курьеру» 270 тыс. рублей для прекращения уголовного преследования в отношении родственника по факту мнимого ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что банковский счет, на который «курьер» перевёл часть денег в размере 252 тыс. рублей, принадлежит жителю Подмосковья.

Прокурор Правдинского района обратился в Видновский городской суд Московской области о взыскании с владельца счёта неосновательного обогащения. Судом исковые требования удовлетворены в полном объёме. Кроме того, с «курьера» были взысканы 18 тыс. рублей, которые он оставил себе в качестве вознаграждения. Ему также назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.