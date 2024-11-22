Бывшего гендиректора сельхозкомпании обвиняют в получении коммерческого подкупа

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора сельскохозяйственной компании. Мужчину обвиняют в получении коммерческого подкупа, сообщила пресс-служба следственного комитета.

«По версии следствия, в период с июля по декабрь 2022 года обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя, с которым обществом были заключены договоры по оказанию транспортных услуг и услуг спецтехники, включая вывоз органических веществ с производственных территорий организации, денежные средства в сумме 232 тыс. рублей. Взамен на незаконное денежное вознаграждение обвиняемый обеспечил подписание актов выполненных работ, в которые были внесены заведомо недостоверные завышенные сведения об объёмах работ, произведенных индивидуальным предпринимателем», — говорится в сообщении. Указанными действиями обвиняемого компании причинён материальный ущерб на сумму, превышающую 6 млн рублей.

Вину в совершении указанного преступления обвиняемый не признал. При этом следователи регионального управления Следственного комитета сорали по уголовному делу достаточный объём доказательств. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в», п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное за незаконные действия, в крупном размере).

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведённых управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

«Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, передавшего фигуранту коммерческий подкуп, выделено в отдельное производство. Он объявлен в международный розыск, поскольку, по имеющимся сведениям, скрылся на территории иностранного государства», — отметил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Жирнов.