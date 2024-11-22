Калининградка перевела «тарологу» более полумиллиона рублей

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За полгода жительница Калининграда 1988 года рождения перевела «тарологу» более полумиллиона рублей. В полицию с заявлением о мошенничестве пострадавшая обратилась спустя несколько месяцев, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Женщина рассказала, что неизвестная ввела в заблуждение и похитила у неё крупную сумму денежных средств. Выяснилось, что в январе 2024 года жительница областного центра нашла на бесплатном сайте объявление об оказании услуг таролога. Женщина общалась с чародейкой вплоть до мая и за это время перечислила за гадания 507 000 рублей. При этом обманутая клиентка обратилась в полицию лишь в ноябре текущего года», — говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

«Нельзя доверяться предложениям незнакомцев погадать, снять порчу или сглаз, избавить от алкоголизма, излечить от различных недугов, так как это является обманом с целью завладения вашими сбережениями», — напомнили в полиции.

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