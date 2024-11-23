В Гвардейске 10-летняя девочка перевела мошенникам 350 тыс. с карты матери

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10-летняя девочка из Гвардейска перевела мошенникам 300 тыс. рублей с кредитной карты своей матери и 500 евро с другой карты. Об этом сообщает региональное УМВД России по Калининградской области.

Девочка в ходе переписки с неизвестным получила предложение приобрести бонусы для игры. Злоумышленник по видеосвязи объяснил ей, как зайти в мобильное приложение банка и с кредитной карты матери, привязанной к телефону, перевести на счёт мошенника денежные средства в сумме 300 тыс. рублей. Выполняя инструкции мошенника, девочка также перевела с другой банковской карты 500 евро.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.


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