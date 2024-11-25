Калининградка лишилась 165 тысяч при попытке купить онлайн флагманский смартфон

25-летняя калининградка стала жертвой мошенников, которые используют сайт бесплатных объявлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Через онлайн-сервис бесплатных объявлений девушка собиралась приобрести флагманский смартфон. Она нашла подходящую публикацию, связалась с «продавцом» и отправила на указанный счет 165 тысяч рублей. Получив денежные средства, лжепродавец удалил публикацию и перестал выходить на связь. Потерпевшая, так и не дождавшись своего телефона, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.