Медсестра из Балтийска перевела мошенникам более 1,4 млн, взятых в кредит

Все новости по теме: Криминал

В Балтийске 22-летняя медсестра перевела мошенникам более 1,4 млн рублей, взятых в кредит. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мошенник сообщил, что к её счетам произошёл «несанкционированный доступ» и предложил оформить «встречный кредит» для предотвращения хищения денежных средств. Потерпевшая, следуя рекомендациям мошенников, перевела более 1,4 млн рублей на указанный счёт. После того, как звонивший перестал выходить на связь, девушка поняла, что её обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter