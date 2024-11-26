Медсестра из Балтийска перевела мошенникам более 1,4 млн, взятых в кредит

В Балтийске 22-летняя медсестра перевела мошенникам более 1,4 млн рублей, взятых в кредит. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мошенник сообщил, что к её счетам произошёл «несанкционированный доступ» и предложил оформить «встречный кредит» для предотвращения хищения денежных средств. Потерпевшая, следуя рекомендациям мошенников, перевела более 1,4 млн рублей на указанный счёт. После того, как звонивший перестал выходить на связь, девушка поняла, что её обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».