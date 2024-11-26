УМВД: лишённый на полтора года прав водитель сел за руль и попал под арест

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Житель области получил семь суток ареста за езду без водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ауди 80» под управлением 32-летнего местного жителя. При проверке документов выяснилось, что мужчина в марте 2024 года был лишен права управления транспортным средством мировым судом на 18 месяцев.

В отношении нарушителя инспекторы составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления», за что районным судом ему был назначен административный арест сроком 7 суток. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

УМВД напоминает, что за управление транспортом лицом, не имеющим права управления, согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей. За управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. За повторное управление транспортом лицом, лишенным права управления, согласно ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере от 50 000 до 100 000 рублей или обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Если водитель, подвергнутый административному наказанию по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, снова решит сесть за руль, он будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.3 УК РФ.

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