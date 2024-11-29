КЖД: из-за технической поломки произошёл сбой графика движения поездов из Светлогорска

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Утром в пятницу, 29 ноября, из-за технической неполадки произошел сбой графика движения поездов, курсирующих на светлогорском направлении. Об этом «Новому Калининграду» сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.

Инцидент случился в 8.21 на перегоне Дружное — Чкаловск. У «Ласточки», следовавшей из Светлогорска в Калининград, произошел излом токоприемника. На место был оперативно отправлен вспомогательный локомотив, который доставил состав на Южный вокзал. Тем не менее отклонение от графика составило примерно полтора часа. Кроме того, были задержаны на 30–40 минут два поезда, также направлявшихся из Светлогорска в областной центр, отметил Першин.

Пригородная компания принесла извинения пассажирам за доставленные проблемы. Также Першин добавил, что один из пассажиров утреннего электропоезда, в котором произошла поломка, должен был успеть в аэропорт. Железнодорожники предложили ему воспользоваться служебным транспортом компании, который уже ждал его на вокзале. «Однако мужчина принял решение не ехать до Калининграда, а выйти в Чкаловске и воспользоваться услугами такси», — уточнил Александр Першин.

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