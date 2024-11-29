Калининградца обвиняют в создании вредоносной компьютерной программы

32-летнего жителя Калининграда обвиняют в создании вредоносной компьютерной программы. О завершении расследования дела сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

«Установлено, что в январе 2024 года программист разработал специализированное вредоносное программное обеспечение, предназначенное для шифрования файлов и данных без ведома и согласия пользователей компьютерного оборудования. Обвиняемый планировал использовать вредоносную программу для шифрования данных коммерческих организаций, чтобы затем получать от них выкуп за дешифрование», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 273 УК РФ «Создание компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации» и направлено с подписанным прокурором обвинительным заключением в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.