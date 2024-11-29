Калининградца обвиняют в создании вредоносной компьютерной программы

Все новости по теме: Криминал

32-летнего жителя Калининграда обвиняют в создании вредоносной компьютерной программы. О завершении расследования дела сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

«Установлено, что в январе 2024 года программист разработал специализированное вредоносное программное обеспечение, предназначенное для шифрования файлов и данных без ведома и согласия пользователей компьютерного оборудования. Обвиняемый планировал использовать вредоносную программу для шифрования данных коммерческих организаций, чтобы затем получать от них выкуп за дешифрование», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 273 УК РФ «Создание компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации» и направлено с подписанным прокурором обвинительным заключением в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter