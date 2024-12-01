В Балтийске матрос, пытаясь заработать на бирже, потерял почти 2 млн

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33-летний матрос обратился в ОМВД России «Балтийское» с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в воскресенье, 1 декабря.

Мужчина рассказал полицейским, что неизвестный пообещал ему помочь получить дополнительный заработок путём игры на бирже. Общение между моряком и мошенником происходило по видеосвязи в течение двух недель. Аферист убедил заявителя взять кредит на сумму 1,3 млн рублей, пообещав, что с его «экспертной» помощью потерпевший легко сможет приумножить вложенные денежные средства и отбить затраты в кратчайшие сроки. В общей сложности матрос перечислил на указанные реквизиты 1,9 млн рублей, включая личные сбережения. Когда у потерпевшего закончились денежные средства, злоумышленник перестал выходить на связь. После этого гражданин обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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