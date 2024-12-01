Житель Зеленоградска стал фигурантом дела из-за угроз установщику мебели

41-летний житель Зеленоградска, высказывавший угрозы в адрес установщика кухонной мебели, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в воскресенье, 1 декабря.



44-летний калининградец заявил, что житель курортного города высказывал угрозы физической расправы, размахивая строительным уровнем. Участковые определили личность подозреваемого и выяснили, что потерпевший устанавливал в квартире у заказчицы кухонный фасад. Не сумев по техническим причинам закончить работу в срок, он предупредил, что вернется через 3 дня. Когда мужчина начал выносить из жилого помещения свои инструменты, нетрезвый сын заказчицы набросился на него с кулаками, после чего взял строительный уровень, ударил 5 раз по руке калининградца и продолжил угрожать.

Дознаватель ОМВД возбудил уголовное дело по ч. 1. ст 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сейчас потерпевший находится в лечебном учреждении, ему будут оперировать поврежденную руку. После установления степени тяжести вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении подозреваемого за нанесение телесных повреждений.