Прокуратура: в Гурьевске 12-летняя школьница ранила ножом 13-летнюю знакомую

Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента, в результате которого пострадала школьница. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в понедельник, 2 декабря, в дневное время в квартире по ул. Советской в Гурьевске 12-летняя девочка нанесла ножевое ранение находившейся у нее в гостях 13-летней знакомой. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. На данный момент угрозы ее жизни нет.

«Девочка госпитализирована в ДОБ. Нападавшая школьница в настоящее время дома с родителями и полицейскими, ее повезут в ДОБ для оказания психиатрической помощи. Потерпевшей зашили резаную рану 2 см около шеи, в настоящее время она дома с родителями, угрозы жизни и здоровью в настоящее время нет. Второй удар в область груди был, но школьницу не задело, она была в пуховике, в итоге рана только на шее», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки, а также даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter