Прокуратура: в Гурьевске 12-летняя школьница ранила ножом 13-летнюю знакомую

Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента, в результате которого пострадала школьница. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в понедельник, 2 декабря, в дневное время в квартире по ул. Советской в Гурьевске 12-летняя девочка нанесла ножевое ранение находившейся у нее в гостях 13-летней знакомой. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. На данный момент угрозы ее жизни нет.

«Девочка госпитализирована в ДОБ. Нападавшая школьница в настоящее время дома с родителями и полицейскими, ее повезут в ДОБ для оказания психиатрической помощи. Потерпевшей зашили резаную рану 2 см около шеи, в настоящее время она дома с родителями, угрозы жизни и здоровью в настоящее время нет. Второй удар в область груди был, но школьницу не задело, она была в пуховике, в итоге рана только на шее», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки, а также даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.