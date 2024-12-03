Пенсионер из Советска лишился накоплений при «оформлении» электронной медкарты

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Мошенники похитили деньги у пенсионера из Советска под предлогом оформления электронной медицинской карты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции выяснили, что 76-летнему мужчине в мессенджере позвонил незнакомец, представившийся сотрудником электронной регистратуры Он сообщил, что в настоящее время проходит замена медицинских карт на электронные, и попросил пенсионера назвать код из смс-сообщения «для подтверждения перехода».

После того как мужчина выполнил требования мошенников, ему позвонил якобы сотрудник МФЦ. Он сообщил советчанину, что злоумышленники получили доступ к его персональным данным и теперь могут оформить на него кредит. Для предотвращения этих действий неизвестный порекомендовал перевести денежные сбережения на «безопасный счет». Следуя инструкциям аферистов, пенсионер перевел на указанные реквизиты свои личные накопления в размере 155 тысяч рублей. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Полиция вновь напоминает элементарное правило безопасности — сразу прекратить разговор и прервать звонок с неизвестным. «Нельзя доверять незнакомцам, тем более если общение с ними сводится всего лишь к телефонной беседе или диалогу в мессенджере», — напоминают в УМВД.

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