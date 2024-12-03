В Калининградской области обещают снег, ухудшение видимости и гололедицу

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об ухудшении погоды, сообщает министерство развития инфраструктуры региона.

«По Калининградской области со второй половины ночи и днем 4 декабря ожидаются сильные осадки (мокрый снег, снег), ухудшение видимости до 500-1000 м, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, — отметили в министерстве. — Областные дорожные службы работают в круглосуточном режиме».

Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными на дорогах, поставить зимние шины на автомобили.