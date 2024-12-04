В Озерском районе 20-летний водитель совершил ДТП, в котором погиб подросток

В Озерском районе 20-летний водитель совершил ДТП, в котором погиб подросток
Фото пресс-службы регионального УМВД
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В Озерском районе в среду, 4 декабря, произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в 08:05 на автодороге «Садовое-Красноярское-Маяковское». По предварительной информации, 20-летний водитель, «Фольксвагена» не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. В результате ДТП 16-летний пассажир скончался на месте от полученных травм. Водитель получил ссадины и ушибы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отделения полиции по Озерскому муниципальному округу. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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