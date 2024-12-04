Суд взыскал с властей 80 тысяч из-за нападения бродячей собаки на ребенка

По иску прокурора Советска суд взыскал в пользу трехлетнего ребенка компенсацию морального вреда, причиненного нападением бродячей собаки, сообщает телеграм-канал областной прокуратуры.

«Установлено, что в апреле 2024 года на улице города на 3-летнего сына заявительницы напала бродячая собака. В результате нападения малолетнему причинены укушенные раны и ссадины. Данная ситуация возникла в связи с тем, что Службой ветеринарии Калининградской области не были приняты должные меры по отлову бродячих животных», — отметили в прокуратуре.

Прокурор города направил в суд исковое заявление о взыскании с региональной службы ветеринарии компенсации морального вреда, причиненного ребенку. Советским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу малолетнего взыскано 80 тыс. рублей.