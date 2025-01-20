Службу ветеринарии обязали заплатить за нападение собаки на ребёнка в Советске

Службу ветеринарии обязали заплатить за нападение собаки на ребёнка в Советске
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Службу ветеринарии Калининградской области обязали выплатить компенсацию из-за нападения бродячей собаки на девятилетнюю девочку в центре Советска. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры, нападение произошло в июле 2024 года на улице Искры.

«В результате этого несовершеннолетней причинена укушенная рана ладони, — уточняет пресс-служба. — По иску прокурора города Советска в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда».

По мнению суда, ситуация возникла из-за того, что Службой ветеринарии Калининградской области «не были приняты должные меры по отлову бродячих животных».

В итоге, в пользу малолетней было взыскано 40 тысяч рублей.

В декабре прошлого года прокуратура того же города Советска взыскала в пользу трёхлетнего мальчика 80-тысячную компенсацию морального вреда из-за аналогичного нападения бродячей собаки.

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