В Балтийском море задержали дайвера с 45 кг янтаря (видео)

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Сотрудники отдела полиции «Светлогорский» Калининградской области совместно с представителями регионального УФСБ задержали мужчину, незаконно добывавшего янтарь в Балтийском море, сообщает пресс-служба МВД.

«Патрулируя акваторию Балтийского моря на быстроходном катере, полицейские обнаружили в километре от береговой линии маломерное судно под управлением жителя Зеленоградского района. Он с помощью специального оборудования размывал дно в поисках солнечного камня. Мужчину задержали с поличным. Всего за последний месяц полицейскими были задержаны пять дайверов, занимавшихся нелегальным промыслом», — сообщили в полиции.

У дайвера изъяты водолазные костюмы, моторные судна, баллоны для сжатого воздуха и другие предметы. Общая масса незаконно добытого янтаря-сырца превысила 45 килограммов.

В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 7.5 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба УМВД 

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