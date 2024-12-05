МЧС: в Калининграде горит баня на ул. Грига (видео)

В Калининграде загорелась баня на улице Грига. В тушении пожара задействовано 24 огнеборца и 5 спецавтомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«На момент прибытия пожарных подразделений из окон второго этажа общественной бани валил густой черный дым. По уточненным данным, горит деревянная обшивка помещения парной в женском отделении бани на площади 25 квадратов», — сообщили в МЧС.

По данным ведомства, все люди из здания эвакуированы. Пострадавших нет.