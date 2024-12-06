Монтажник из Советска потерял более 4 млн, следуя указаниям лжеброкера

В полицию Советска обратился местный житель, который планировал вложить кредитные средства в покупку нефти, но остался должен банку более 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.



29-летний монтажник рассказал полицейским, что в конце сентября нашёл в интернете рекламу торговой платформы, предлагавшей привлекательные условия и высокие доходы. Вскоре с ним связался инвестиционный менеджер, предложивший инвестиционный план, благодаря которому клиент якобы мог увеличить заработок от инвестиций в покупку нефти. Потерпевший доверился «менеджеру» и перевёл деньги на счёт, после чего злоумышленник стал требовать дополнительные платежи, манипулируя ценами и графиками в свою пользу. В ноябре потерпевший попытался вернуть свои деньги, но безуспешно. В результате он потерял 4,3 млн кредитных средств.

Следователь МО МВД России «Советский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

УМВД России по Калининградской области назвало признаки, указывающие на мошеннический проект: отсутствие лицензии для осуществления брокерской деятельности в России и других странах, ложные данные на сайте или полное отсутствие способов связи с брокером, недавняя дата создания сайта, отрицательные отзывы в интернете, агрессивный маркетинг, обещание высоких прибылей, требование дополнительных платежей и запрет на вывод средств.