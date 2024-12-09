В Калининграде экс-глава фирмы получил срок за мошенничество на 34,2 млн

В Калининграде экс-глава фирмы получил срок за мошенничество на 34,2 млн
Фото пресс-службы областной прокуратуры
Все новости по теме: Криминал

В Калининграде суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Центр по оформлению сделок с недвижимостью». Он признан виновным по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В суде установлено, что в 2014-2020 гг. подсудимый мошенническим путем завладел денежными средствами 18 граждан и коммерческой организации на общую сумму более 34,2 млн рублей под различными предлогами, в том числе займа и оказания помощи в предоставлении земельных участков в собственность и аренду. Подсудимый в ходе судебного заседания вину не признал, указывая на  наличие между ним и потерпевшими гражданско-правовых отношений», — отметили в прокуратуре.

Тем не менее суд счел вину коммерсанта доказанной и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевших в полном объеме взыскан материальный ущерб.

По данным из открытых источников, ООО «Центр по оформлению сделок с недвижимостью» больше не работает, телефон недоступен.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter