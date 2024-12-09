В Калининграде экс-глава фирмы получил срок за мошенничество на 34,2 млн

В Калининграде суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Центр по оформлению сделок с недвижимостью». Он признан виновным по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В суде установлено, что в 2014-2020 гг. подсудимый мошенническим путем завладел денежными средствами 18 граждан и коммерческой организации на общую сумму более 34,2 млн рублей под различными предлогами, в том числе займа и оказания помощи в предоставлении земельных участков в собственность и аренду. Подсудимый в ходе судебного заседания вину не признал, указывая на наличие между ним и потерпевшими гражданско-правовых отношений», — отметили в прокуратуре.

Тем не менее суд счел вину коммерсанта доказанной и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевших в полном объеме взыскан материальный ущерб.

По данным из открытых источников, ООО «Центр по оформлению сделок с недвижимостью» больше не работает, телефон недоступен.