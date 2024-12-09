Киберполиция: владельцы iPhone подвергаются массовым атакам мошенников (фото)

Изображение: Telegram-канал «Вестник киберполиции России»

Мошенники начали массово рассылать владельцам смартфонов iPhone фальшивые уведомления о блокировке аккаунтов Apple ID. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Ссылки в письмах ведут на поддельные сайты, где запрашиваются логин и пароль. Чтобы избежать взлома, игнорируйте подозрительные письма, проверяйте отправителей и используйте только официальный сайт Apple», — говорится в сообщении.

В субботу, 7 декабря, в Калининградской области была зафиксирована массовая атака телефонных мошенников. Звонки поступали по по WhatsApp.